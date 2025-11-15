На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эфиопия сообщила о первой вспышке марбургской лихорадки

Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург
true
true
true
close
Russell Regnery, Ph.D/CDC

Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, после проведения лабораторного тестирования, сообщает Bloomberg.

«Эфиопия подтвердила первую вспышку марбургской вирусной инфекции после того, как в начале этой недели были отправлены на тестирование образцы группы пациентов с подозрением на вирусную геморрагическую лихорадку», — говорится в статье.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус относится к тому же штамму, который выявили во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии, расположенном недалеко от Южного Судана, было зарегистрировано девять случаев заболевания, в том числе среди медицинских работников. ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний заявили, что Эфиопия быстро приняла меры для выявления вируса и начала работу по его сдерживанию.

В прошлом году в Руанде зафиксировали первую вспышку высококонтагиозной болезни, которая протекает в тяжелой форме: у пациентов наблюдаются высокая температура, сильная головная боль и ломота в мышцах, а у многих пациентов в течение недели после проявления симптомов развивается сильное кровотечение. Официально признанного метода лечения не существует, хотя в экстренных случаях применяются различные терапевтические методы, говорится в материале.

Как заявляли в Роспотребнадзоре, в России есть вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Она уже прошла доклинические испытания и подтвердила свою эффективность.

Ранее россиянам рассказали, что делать при подозрении на заражение вирусом Коксаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами