Эфиопия сообщила о первой вспышке марбургской лихорадки

Эфиопия подтвердила первую вспышку болезни, вызванной вирусом Марбург, после проведения лабораторного тестирования, сообщает Bloomberg.

«Эфиопия подтвердила первую вспышку марбургской вирусной инфекции после того, как в начале этой недели были отправлены на тестирование образцы группы пациентов с подозрением на вирусную геморрагическую лихорадку», — говорится в статье.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус относится к тому же штамму, который выявили во время предыдущих вспышек в других странах Восточной Африки. В южном регионе Эфиопии, расположенном недалеко от Южного Судана, было зарегистрировано девять случаев заболевания, в том числе среди медицинских работников. ВОЗ и Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний заявили, что Эфиопия быстро приняла меры для выявления вируса и начала работу по его сдерживанию.

В прошлом году в Руанде зафиксировали первую вспышку высококонтагиозной болезни, которая протекает в тяжелой форме: у пациентов наблюдаются высокая температура, сильная головная боль и ломота в мышцах, а у многих пациентов в течение недели после проявления симптомов развивается сильное кровотечение. Официально признанного метода лечения не существует, хотя в экстренных случаях применяются различные терапевтические методы, говорится в материале.

Как заявляли в Роспотребнадзоре, в России есть вакцина для профилактики лихорадки Марбург. Она уже прошла доклинические испытания и подтвердила свою эффективность.

