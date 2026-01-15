Россиянам объяснили, как определить подделку на маркетплейсах

В последнее время риск приобрести поддельный товар на маркетплейсах значительно вырос. Избежать ошибки поможет тщательная проверка продавца при поиске и самого товара при получении заказа. Об этом «Известиям» рассказал предприниматель, специалист по е-com, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин.

По словам специалиста, у первую очередь необходимо проверить продавца. Самой безопасной будет покупка товара, который продает сам маркетплейс или официальный дистрибутор бренда. Также о надежности могут свидетельствовать пометки «Бренд», «Проверенный продавец» и «Оригинал» в карточке.

Однако эксперт предупредил, что в любом случае важно читать отзывы, уделяя отдельное внимание негативным комментариям. Указания на реплику или несоответствие фото могут говорить о некачественной партии.

Помимо этого, необходимо брать во внимание внешний вид товара. Предприниматель объяснил, что надежные продавцы прикрепляют профессиональные снимки и видеообзоры, в подробностях описывают характеристики товара, а также имеют страницы в соцсетях.

В случае, если заказ вызвал сомнения на пункте выдачи, не стоит забирать его до тщательной проверки. Специалист напомнил, что при осмотре все дефекты фиксирует камера ПВЗ. Он добавил, что на подделку могут указывать некачественные швы, искаженные логотипы, резкий запах или неполная комплектация.

Заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli Екатерина Анциферова до этого говорила, что ежегодно в январе некоторые россияне возвращают использованные новогодние товары, купленные на маркетплейсах. Таким образом покупатели пытаются сэкономить на нужных им лишь в определенное время вещах.

