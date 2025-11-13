На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области неизвестный украл из магазина кроссовки, оставив вместо них свои

В Саратовской области мужчина украл из магазина кроссовки, заменив их на свои
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В городе Балашов Саратовской области неизвестный мужчина украл из магазина новые кроссовки, поставив на полке собственную пару обуви. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на сотрудников торгового объекта.

Инцидент произошел 12 ноября. По заявлению работников магазина, неизвестный выбрал подошел к витрине и выбрал новые кроссовки своего размера. После этого он сломал магнитную защиту и надел неоплаченную пару, на место которой положил свою грязную обувь. Затем мужчина скрылся с места происшествия.

«Мы призываем гражданина вернуться в магазин, извиниться и оплатить товар. В противном случае будет написано заявление в полицию», –предупредили собеседники издания.

По словам сотрудников магазина, у них есть видеозапись, на которой зафиксировано преступление.

До этого на Сахалине 25-летний мужчина ограбил цветочный магазин ради романтического подарка девушке. Он похитил 16 роз на общую сумму в 4,4 тысячи рублей.

Ранее россиянин украл у уличного художника картину за 120 тысяч ради свадебного подарка.

