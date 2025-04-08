Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Через 200 лет рептилии станут новыми «динозаврами», считают ученые

GЕС: через 200 лет вес земных рептилий может достичь 100 кг
close
Luis Ortiz Catedral/Galapagos National Park/Reuters

Новозеландские ученые установили, что к 2200 году земные рептилии станут гигантскими — вес некоторых видов может превысить 100 килограммов. Даже самые мелкие из них, такие как игуаны, могут увеличиться до размеров крупных собак. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Ecology and Conservation (GЕС).

По словам ученых, причиной такого «скачка» служат эволюционные изменения. Сегодня у большинства рептилий (крокодилов, варанов) нет природных врагов, а значит, ничто не мешает им становиться все крупнее. Раньше, в эпоху динозавров, пресмыкающиеся были намного меньше — многие по размерам не отличались от обычных ящериц. Однако за миллионы лет их габариты существенно увеличились.

«Рептилии стабильно растут с эпохи динозавров — от миниатюрных ящериц до современных крокодилов и черепах», — отмечают исследователи.

Этот факт подтверждают палеонтологические находки — предки современных крокодилов и черепах со временем становились все больше. Рептилии менялись тем быстрее, чем быстрее менялся климат. При этом мелкие виды вырастали быстрее изначально крупных.

Ученые предполагают, что через 175 лет крупные вараны увеличатся в весе до 250 килограммов вместо 70, а пятикилограммовые игуаны обретут габариты крупных собак и вес до 50 килограммов.

Ранее ученый объяснил, почему воскресить мамонта невозможно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами