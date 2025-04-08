Через 200 лет рептилии станут новыми «динозаврами», считают ученые

Новозеландские ученые установили, что к 2200 году земные рептилии станут гигантскими — вес некоторых видов может превысить 100 килограммов. Даже самые мелкие из них, такие как игуаны, могут увеличиться до размеров крупных собак. Результаты исследования опубликованы в журнале Global Ecology and Conservation (GЕС).

По словам ученых, причиной такого «скачка» служат эволюционные изменения. Сегодня у большинства рептилий (крокодилов, варанов) нет природных врагов, а значит, ничто не мешает им становиться все крупнее. Раньше, в эпоху динозавров, пресмыкающиеся были намного меньше — многие по размерам не отличались от обычных ящериц. Однако за миллионы лет их габариты существенно увеличились.

«Рептилии стабильно растут с эпохи динозавров — от миниатюрных ящериц до современных крокодилов и черепах», — отмечают исследователи.

Этот факт подтверждают палеонтологические находки — предки современных крокодилов и черепах со временем становились все больше. Рептилии менялись тем быстрее, чем быстрее менялся климат. При этом мелкие виды вырастали быстрее изначально крупных.

Ученые предполагают, что через 175 лет крупные вараны увеличатся в весе до 250 килограммов вместо 70, а пятикилограммовые игуаны обретут габариты крупных собак и вес до 50 килограммов.

Ранее ученый объяснил, почему воскресить мамонта невозможно.