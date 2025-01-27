Власти Тайваня столкнулись с нашествием зеленых игуан, опустошающих поля фермеров

Власти Тайваня планируют уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан, ставших серьезной проблемой для сельскохозяйственной отрасли острова. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Зеленые игуаны обитают в Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Их завозили на Тайвань в качестве экзотических домашних питомцев. Однако рептилий оказалось сложно содержать в неволе из-за их способности вырастать до двух метров, достигать веса в 20 килограммов и жить до 20 лет.

Попав в естественную среду, ящерицы размножились, и сегодня их популяция оценивается в 200 тыс. особей.

У зеленых игуан нет естественных врагов на Тайване, что позволило им процветать в сельской местности, поедая посевы.

Согласно данным Агентства лесного хозяйства и охраны природы Тайваня, в 2024 году охотничьи команды уничтожили около 70 тыс. игуан. Однако рептилии способны откладывать до 80 яиц за одну кладку, быстро восстанавливая свою численность.

Местные органы власти обратились к общественности с просьбой помочь идентифицировать гнезда игуан и рекомендуют рыболовные копья как наиболее гуманный способ ликвидации животных.

Ранее ученые предложили засыпать африканский остров ядом ради уничтожения хищных мышей, пожирающих местных птиц.