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Власти Тайваня столкнулись с нашествием зеленых игуан, опустошающих поля фермеров

AP: тайваньские чиновники заявили о планах уничтожить 120 тыс. игуан-вредителей
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Власти Тайваня планируют уничтожить до 120 тыс. зеленых игуан, ставших серьезной проблемой для сельскохозяйственной отрасли острова. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press (AP).

Зеленые игуаны обитают в Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Их завозили на Тайвань в качестве экзотических домашних питомцев. Однако рептилий оказалось сложно содержать в неволе из-за их способности вырастать до двух метров, достигать веса в 20 килограммов и жить до 20 лет.

Попав в естественную среду, ящерицы размножились, и сегодня их популяция оценивается в 200 тыс. особей.

У зеленых игуан нет естественных врагов на Тайване, что позволило им процветать в сельской местности, поедая посевы.

Согласно данным Агентства лесного хозяйства и охраны природы Тайваня, в 2024 году охотничьи команды уничтожили около 70 тыс. игуан. Однако рептилии способны откладывать до 80 яиц за одну кладку, быстро восстанавливая свою численность.

Местные органы власти обратились к общественности с просьбой помочь идентифицировать гнезда игуан и рекомендуют рыболовные копья как наиболее гуманный способ ликвидации животных.

Ранее ученые предложили засыпать африканский остров ядом ради уничтожения хищных мышей, пожирающих местных птиц.

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