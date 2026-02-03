Невролог объяснила, что делать при боли в спине

Невролог Аникина: при боли в спине необходимо обратиться за помощью к врачу

При появлении боли в спине важно не заниматься самостоятельным лечением, а обратиться за медицинской помощью. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Марина Аникина.

По словам специалиста, в первую очередь при болях в спине нужно посетить невролога или ревматолога. Профессионалы точно определят причину неприятных ощущений и назначат необходимое лечение.

При этом эксперт отметила важность укрепления мышц, которые в слабом состоянии не могут должным образом поддерживать позвоночник.

«Для здоровья спины обязательно нужны силовые нагрузки с весом», — объяснила врач.

Она посоветовала делать от двух до трех тренировок в неделю, которые будут направлены на укрепление мышц кора.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого говорил, что если в течение рабочего дня каждый час делать несложные физические упражнения, можно избавиться от боли в спине и шее, отеков и улучшить осанку.

