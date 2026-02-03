Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

«Посылает и выгоняет»: в Кузбассе пожаловались на грубого врача-онколога

В Кузбассе местные жители пожаловались на грубого врача-онколога
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Анжеро-Судженска Кемеровской области пожаловалась на местного врача-онколога. По ее словам, которые цитирует Сiбдепо, медик посылает и выгоняет пациентов, а также оскорбляет их.

«После приема у вышеуказанного врача моему папе стало плохо, когда я к нему зашла и попыталась объяснить, что нужно от так называемого врача, он выгнал меня из кабинета, сказав: «Пошла вон отсюда», — поделилась женщина.

На ее предупреждения о намерении жаловаться в Министерство здравоохранения врач ответил, что «ему наплевать», поскольку медперсонала не хватает и его вряд ли накажут.

В конце прошлого года пациентки сочинского акушера-гинеколога обвинили ее в непрофессиональном поведении. По словам женщин, врач может беспричинно нахамить и отказать в осмотре.

Позднее медик записала видео, в котором назвала недовольных ее поведением «шавками», а затем удалила его из своих соцсетей. Также она зачем-то рассказала, что занимается боксом, и предложила беременным устроить патронаж, «чтобы фляги посвистали».

Ранее пациент получил в белгородской больнице документ с надписью «тупой дегенерат».
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!