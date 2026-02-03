«Посылает и выгоняет»: в Кузбассе пожаловались на грубого врача-онколога

Жительница Анжеро-Судженска Кемеровской области пожаловалась на местного врача-онколога. По ее словам, которые цитирует Сiбдепо, медик посылает и выгоняет пациентов, а также оскорбляет их.

«После приема у вышеуказанного врача моему папе стало плохо, когда я к нему зашла и попыталась объяснить, что нужно от так называемого врача, он выгнал меня из кабинета, сказав: «Пошла вон отсюда», — поделилась женщина.

На ее предупреждения о намерении жаловаться в Министерство здравоохранения врач ответил, что «ему наплевать», поскольку медперсонала не хватает и его вряд ли накажут.

В конце прошлого года пациентки сочинского акушера-гинеколога обвинили ее в непрофессиональном поведении. По словам женщин, врач может беспричинно нахамить и отказать в осмотре.

Позднее медик записала видео, в котором назвала недовольных ее поведением «шавками», а затем удалила его из своих соцсетей. Также она зачем-то рассказала, что занимается боксом, и предложила беременным устроить патронаж, «чтобы фляги посвистали».

Ранее пациент получил в белгородской больнице документ с надписью «тупой дегенерат».