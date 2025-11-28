В Сочи пациентки обвинили акушера-гинеколога в хамстве и необоснованных отказах в приеме

На гинеколога из Сочи массово жалуются пациентки, которым было отказано в приеме

Пациентки сочинского акушера-гинеколога обвинили ее в необоснованных отказах в приеме и непрофессиональном поведении. Об этом они рассказали Telegram-каналу Kub Mash.

Врач Валерия Мезенцева, ведущая прием в «Центре охраны материнства и детства города Сочи № 3», по словам пациенток, может беспричинно нахамить и отказать в осмотре.

Недавно медик записала видео, в котором назвала недовольных ее поведением женщин «шавками», а затем удалила его из своих соцсетей. Также Мезенцева зачем-то рассказала, что занимается боксом, и предложила беременным устроить патронаж, «чтобы фляги посвистали».

«Они меня ненавидят, потому что это низкого социального уровня и низкой осознанности люди. Они не понимают, почему я <...> могу не принять, могу отказать, послать <...> Я все могу вообще. У меня стопов в этой жизни нет», — говорила на камеру акушерка.

Пациентка Анна утверждает, что пришла к врачу вставать на учет по беременности и получила отказ, хотя на руках у нее были результаты анализов. Кроме того, Мезенцева заявила женщине, что она рожает только ради пособий.

Пациентка Елена говорит, что наблюдалась у доктора, пока та ей не сказала, что не будет принимать местных жительниц, так как за них не платят.

Известно, что гинеколог также работает в частной клинике DM clinic и открыто заявляет, что пациенток из районной больницы на приемах видеть не рада. В разговоре с журналистами Мезенцева заявила, что жалеет о своих словах, и объяснила все выгоранием.

Ранее пациент получил в белгородской больнице документ с надписью «тупой дегенерат».