Более трети россиян не знают о перерасчете за ЖКУ, если в квартире никто не жил

Более трети (37,58%) россиян не знают, что можно провести перерасчет за ЖКУ, если в квартире никто не живет. Это следует из результатов опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 26,52% «что-то слышали о такой возможности», но не пользовались ею. 16,56% знают, что перерасчет за ЖКУ можно получить по заявлению — это когда человек сам обращается в управляющую компанию, если, например, долго отсутствовал или услуга оказывалась некачественно. Еще 15,02% знают, что перерасчет может быть сделан автоматически — по инициативе самой компании, если, например, была авария, ошибка в начислениях или перебои с подачей услуг. В первом случае перерасчет делается по просьбе жильца, во втором — без обращения с его стороны. 4,32% затруднились с ответом.

При этом большинство участников опроса сталкивались с ситуацией, когда им пересчитывали стоимость услуги, в частности, отопления, в большую сторону: так ответили 32% участников. Перерасчет в меньшую сторону делали еще 10% респондентов. С перерасчетом по установленным счетчикам на воду или свет сталкивались еще 8%. С возможностью пересчитать оплату за вывоз мусора сталкивались 7% респондентов. 40% затруднились с ответом на вопрос, с каким перерасчетом стоимости оплаты ЖКХ они сталкивались.

Только 3% участников опроса постоянно оформляют перерасчет ЖКУ на время отсутствия в квартире в дачный период или на время отпуска. 13% делают пересчет оплаты только на периоды длительного отсутствия в квартире. 40% такую процедуру не проводят, так как не считают сумму экономии существенной. 35% затруднились с ответом.

Почти 9% участников в свободной форме ответа на вопрос о том, пользуются ли они услугой перерасчета, сказали, что это сделать очень сложно. По мнению опрошенных, временные затраты на оформление пересчета большие, а экономия — очень маленькая, хотя и эти деньги им бы пригодились.

45% считают сэкономленные на перерасчете деньги важными для своего бюджета. Еще 26% не считают эту сумму значимой, 28% затруднились с ответом.

В опросе приняли участие свыше 5 тыс. россиян старше 18 лет.

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