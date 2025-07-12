Верку Сердючку назвали «очередной боксерской грушей» на Украине

Продюсер Леонид Дзюник усомнился в беседе с aif.ru, что Верка Сердючка (он же — Андрей Данилко) уедет из Украины на фоне «отмены» артиста из-за его песен на русском языке.

51-летнего Данилко, уверен эксперт, не выпустят из страны, поскольку он призывного возраста. Также продюсер удивился тому, что на Украине хотят «отменить» артиста, который «сыпал проклятия» о России.

«Им надо найти очередную мишень, очередную боксерскую грушу, по которой будут стучать. И вдруг случился Андрей Данилко… Нашли на кого срываться», — заявил Дзюник.

Продюсер считает, что русский язык «в крови на Украине», а те, кто выступают против его употребления, — «ничего из себя не представляют».

«Сейчас люди [на Украине] как думали на русском языке, как говорили на русском языке в русскоязычных регионах, так это и будет продолжаться», — уверил он.

В конце июня Данилко на концерте в Одессе иронично прокомментировал жалобу уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя по поводу исполнения песен на русском языке. По словам артиста, из-за него в стране забыли про конфликт между Ираном и Израилем. После этого Сердючка начал на украинском языке петь песню «Поезд »Киев — Одесса».

Ранее российский сервис уличили в продвижении Пугачевой и Меладзе.