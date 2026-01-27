Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Терапевт рассказала, как часто нужно менять постельное белье

Терапевт Александрова: постельное белье нужно менять не менее раза в неделю
Pixabay

Даже на первый взгляд чистое постельное белье может навредить здоровью, если на его поверхности скопились бактерии, микрочастицы кожи или пылевые клещи. Для того чтобы избежать негативных последствий, важно вовремя менять основные комплектующие. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт высшей квалификационной категории Ольга Александрова.

Специалист рассказала, что, согласно санитарным нормам Роспотребнадзора, простынь, наволочки и пододеяльник необходимо менять не реже, чем один раз в неделю. Однако в некоторых случаях делать это нужно каждые 2-3 дня.

Частая замена требуется, если кто-либо из жильцов имеет аллергию на пыль или страдает от аллергического ринита. При этом в данном случае раз в несколько месяцев важно обновлять и сами подушки.

По словам терапевта, часто менять постельное белье также необходимо, если в доме есть питомцы. Помимо этого, не стоит пренебрегать этим правилом тем, кто спит без пижамы или привык принимать пищу в кровати.

Врач добавила, что в теплое время года постельное белье стоит менять чаще, поскольку на улице увеличивается количество пыльцы, пыли и других аллергенов, которые попадают в дом через открытое окно.

Профессор клинической микробиологии Университета Лестера (Великобритания) Примроуз Фристоун до этого говорила, что при смене постельного белья многие забывают о необходимости пропылесосить матрас. По словам эксперта, эта ошибка может привести к накоплению пылевых клещей и других аллергенов в текстильных принадлежностях.

Ранее дизайнер рассказала, как грамотно обустроить прихожую.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!