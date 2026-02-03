Названы продукты, которые выгодно закупить к весне оптом

Перед приходом весны следует купить некоторые нужные продукты оптом, чтобы оптимизировать расходы перед повышением спроса на ряд категорий товаров. Об этом Life.ru рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«В феврале постепенно заканчивается сезон мандаринов, при этом сезон помело и личи продолжается. Эти фрукты наполнены витамином C и помогут поддержать иммунитет в переходный период между зимой и весной. Хранить их нужно в прохладном месте без пакетов. На сезонные фрукты традиционно выгодные цены», — напомнила специалист.

Она также посоветовала заранее купить зимние ягоды, например, бруснику или морошку, полезные свойства которых сохраняются при заморозке. При этом выгоднее приобретать уже замороженные ягоды под торговыми марками, принадлежащими сети супермаркетов.

Помимо этого, перед весенним сезоном эксперт порекомендовала купить соки, морсы и газировки длительного хранения. С приходом тепла спрос на такие напитки увеличивается, поскольку их берут с собой на пикники, весенние праздники и за город.

В феврале также можно закупиться соусами для шашлыков и других блюд, которые традиционно готовят на природе. Кроме того, для отдыха на свежем воздухе можно заранее приобрести заправки для салатов, шампуры, решетки для гриля, уголь, а также одноразовые вилки, ножи, тарелки и стаканы.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого предупреждала, что продукты нужно хранить в холодильнике по принципу пищевого соседства. Так, например, сливочное масло и сыры нельзя размещать рядом с колбасой и копченостями, поскольку они быстро перенимают запахи мясных и рыбных деликатесов.

