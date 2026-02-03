Размер шрифта
Терапевт предупредила об опасности бесконтрольного приема противовирусных препаратов

Врач Радина: прием противовирусных средств более 10 дней вызывает привыкание
Многие люди лечатся противовирусными препаратами, не осознавая при этом, что за одним названием могут скрываться разные группы лекарств. Некоторые путают средства прямого действия с иммуномодуляторами и продолжают пить их дольше положенного. В результате такой прием препаратов может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт Кристина Радина.

По словам эксперта, противовирусные средства делятся на два типа: одни препараты подавляют размножение вируса напрямую, в то время как другие только стимулируют иммунную систему, заставляя ее активнее вырабатывать защитные клетки. Бесконтрольный прием иммуномодуляторов на протяжении долгого времени может привести к привыканию иммунитета к помощи извне.

«В дальнейшем он уже не будет сам так активно бороться с вирусами или с бактериями. <...> Соответственно, будет такая нехорошая ситуация, что организм в следующий раз сам будет меньше бороться», — объяснила врач.

Помимо этого, при наличии наследственной предрасположенности такие лекарства могут спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний. По словам терапевта, чрезмерное употребление противовирусных препаратов прямого действия может поспособствовать развитию лекарственной устойчивости, из-за которой в будущем лекарства перестанут эффективно помогать.

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что грипп отличается от ОРВИ характером начала болезни, выраженностью симптомов и риском осложнений. При этом, по ее словам, грипп чаще дает осложнения на легкие или сердце.

Ранее стало известно, что в России начнут по-новому лечить от гриппа.
 
