Россиянам объяснили, как мошенники могут использовать личные данные курьеров-подростков

Эксперт Вураско: фото паспорта курьера-подростка могут использовать для угроз
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Подростки нередко становятся жертвами мошенников, обещающих им «легкую подработку». При этом в ходе фейковых собеседований злоумышленники пытаются получить личную данные и документы подростка, чтобы использовать ее в своих целях. Об этом kp.ru рассказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско.

По словам специалиста, мошенники могут использовать фотографии паспорта и личные видеозаписи подростка для оказания давления. Злоумышленники могут угрожать раскрыть данные, распространить компрометирующий контент, а также использовать снимки для создания поддельных документов, оформления кредитов, сим-карт и других целей. Помимо этого, личную информацию могут продать на черном рынке, предупредил эксперт.

«То, что «соискателей» заставляют включить демонстрацию экрана и показать свои чаты — это и психологическое давление, и фильтрация кандидатов. Для куратора это способ проверить, насколько человек готов подчиняться требованиям. Это также демонстрация власти и контроля», — отметил Вураско.

Он также добавил, что в некоторых случаях мошенники могут искать граждан с криминальным прошлым или связями с правоохранительными органами.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко до этого говорил, что существует пять фраз, которые прямо указывают на то, что человеку звонит мошенник. После этих слов необходимо прекращать разговор. По словам эксперта, например, злоумышленники могут пугать россиян блокировкой счетов, пытаясь выбить из равновесия.

Ранее россиянам рассказали, как прекратить навязчивые спам-звонки от банков.
 
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
