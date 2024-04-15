У хирурга Хайдарова прошли обыски из-за смерти пациента. В его клинике опечатали операционные СК обыскал и опечатал операционные в клинике пластического хирурга Хайдарова

Московский следком приостановил операции в клинике известного пластического хирурга Хайдарова. В феврале после операции там умер московский бизнесмен. Он сделал уменьшение желудка и погиб, предварительно, от заражения крови. Возбуждено уголовное дело, Хайдаров утверждает, что клиника не допустила ошибок. Это не первый скандал из-за его операций — ранее российские звезды жаловались на плохую пластику и попытку откупиться от клиентов компенсациями.

Cледствие временно запретило операции в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique, после процедуры в которой умер бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба столичного СК.

«Ввиду выявленных нарушений со стороны руководства клиники по инициативе следствия приостановлена деятельность по оказанию ряда услуг, предоставляемых в клинике Тимура Хайдарова. Опечатаны операционные помещения», — пояснил СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Следствие проверяет информацию о том, что в этой московской клинике могли навредить «многочисленным пациентам».

Полиция провела обыски в IQ Plastique, а также дома у «фактического руководства клиники» — неназванных генерального и исполнительного директора, главного врача, хирурга, ассистента и врача-анестезиолога. В обысках участвовали специалисты Росздравнадзора. Telegram-канал «112» пишет, что обыски прошли в доме Хайдарова на Рублевке.

«Обнаружены и изъяты интересующая документация и носители информации. Фигуранты допрошены и между ними проведены очные ставки», — уточнил СК.

По делу назначены судебные экспертизы, в том числе санитарно-эпидемиологическая. Клинику проверяют на контроль качества и безопасность ее услуг, для оценки привлечены специалисты «в области организации дезинфекционных мероприятий».

СК указал, что Хайдаров является бенефициаром клиники, то есть фактическим владельцем. Юридически медицинский центр принадлежит жене хирурга Светлане Сильваши и Ирине Уховой.

«Съездите в клинику, посмотрите, клиника функционирует. Клиника работает, никаких официальных постановлений о приостановлении не было. Я сейчас, простите, в горах», — прокомментировал Хайдаров «Газете.Ru».

Операция с летальным исходом

35-летний продюсер Петр Гаврилов 16 февраля сделал в звездной клинике уменьшение желудка, чтобы похудеть. Оперировал опытный бариатрический хирург Илья Елагин, который провел более 3,5 тыс. подобных операций.

Через несколько дней после выписки Гаврилову стало плохо — он жаловался на боли в груди и животе, тяжесть при дыхании. Его «тут же» пригласили обратно в клинику, рассказал Хайдаров «Газете.Ru». Гаврилова обследовали и отпустили домой по его желанию. Однако дома его состояние ухудшилось, 20 февраля продюсер вызвал скорую. Но отказался от госпитализации и вместо этого опять поехал в клинику Хайдарова.

Там ему сделали анализы и «оставили под наблюдением». У бизнесмена диагностировали злокачественную гипертермию — опасную для жизни температуру тела. Состояние не улучшалось, в итоге Гаврилова отправили в «более специализированный центр», государственную больницу. Но было поздно, продюсер впал в кому и умер 27 февраля. Предварительная причина — заражение крови во время изначальной операции.

Хайдаров подчеркивает, что Гаврилова выписали после шунтирования в удовлетворительном состоянии. Хирург отметил, что подобные операции связаны с повышенным риском.

«Не было никаких данных, никакого заражения крови. Но появились подозрения на расхождение швов... Не затягивая, опять же, в ясном сознании, без признаков температуры, тахикардии перевели его в большой центр. И вот сейчас одна из причин его смерти, что развилась злокачественная гипертония (чрезмерное повышение давления крови — «Газета.Ru»)», — сообщил Хайдаров.

У Гаврилова осталась беременная жена Зарина Абдуллаева. Она винит в смерти клинику Хайдарова и халатность врачей.

«Я не могу позволить себе оставить безнаказанными тех, кто виновен в этой страшной и невосполнимой потере. Не могу смотреть на то, что они в прямом смысле считают себя невиновными и нагло смотрят мне в глаза, зная, что натворили! Я не знаю, как спят эти нелюди по ночам», — высказалась супруга погибшего.

Звездный хирург был знаком с семьей Гаврилова. Он отметил, что это «душераздирающая ситуация».

«Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая... Это не просто для меня медицинская ситуация, это с точки зрения человеческой очень тяжело. Я близко общался с его родственниками и с ним был знаком. Вы не представляете, как мне тяжело. И тут вопрос ни о каких-то там репутационных историях», — говорил Хайдаров.

Не первый скандал клиники Хайдарова

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. У него часто делали пластику звезды: Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава (Анастасия Сланевская) и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе.

«Я недовольна всем. Он мне делал живот, который стыдно [показывать]. Не дай бог, чтобы кто-то увидел. Он мне делал руки, высасывал жир. Сделал тяжеленные разрезы, шрамы, руки обвисли... Все было уродливо и безобразно и не заживало. Когда я сняла белье корректирующее, я обалдела: одна грудь была меньше, другая больше», — описывала Успенская.

Слава заявила, что они не одни такие, но клиника откупается от недовольных клиентов компенсациями. После этого стали жаловаться другие женщины. Как писал Telegram-канал Shot, проверка СК показала, что клиника сделала некачественную пластику 34 пациенткам .

Хайдаров отрицал обвинения и называл Славу и Успенскую вымогателями. Он утверждал, что Слава просто не соблюдала рекомендации после выписки, поэтому получила плохой результат, но «попала под влияние некоторых людей» и пошла против клиники.

«Неудачных работ нет только у того, кто не оперирует, либо просто врет. У меня в год более тысячи операций, если брать соотношение процентное, то это меньше 1%... Как доктор, как человек, я никогда не оставляю своих пациентов наедине с их проблемами. Мы всегда готовы даже на бесплатной основе скорректировать любые последствия, чтобы довести до хорошего результата. У меня по сей день пока нет ни одного суда ни с одним пациентом. Мы всегда все стараемся по-человечески закончить», — уверял Хайдаров.