Миллиардер, торгующий алмазами, умер во время операции по увеличению пениса во Франции, пишет Daily Mail.

Речь идет о бельгийско-израильском бизнесмене Эхуде Арье Ланиадо, который скончался в клинике Сен-Оноре-Понтье, расположенной в 8-м округе Парижа. На момент смерти 75-летнему мужчине проводились инъекции с целью увеличения пениса. Изначально прокуратура начала расследование по статье о непредумышленном убийстве, однако впоследствии обвинения были переквалифицированы. Врачу вменили неоказание помощи лицу в опасности, нарушения, связанные с оборотом запрещенных веществ, а также незаконную медицинскую практику.

Следствие установило, что Ланиадо, увлекавшийся бодибилдингом, незадолго до смерти принимал препараты, запрещенные во Франции, а также вещества, применяемые для лечения эректильной дисфункции.

Суд приговорил хирурга к 15 месяцам лишения свободы условно. Его ассистентка, которая фактически заменяла врача во время процедуры, получила 12 месяцев условного срока. Оба медика — в возрасте около 70 лет — пожизненно лишены права заниматься врачебной деятельностью и обязаны выплатить штрафы в размере €50 тысяч и €20 тысяч соответственно.

Как установил суд, в вечер смерти пациента экстренные службы вызывались дважды — около 20:00 и повторно спустя два часа. По словам одного из обвиняемых, первый вызов был осуществлен по просьбе самого Ланиадо, жаловавшегося на боли в животе, однако несмотря на это было принято решение продолжить процедуру.

Ланиадо регулярно посещал клинику — от двух до четырех раз в год — и платил за процедуры десятки тысяч евро. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала гипертрофия сердца, а сама инъекция не рассматривалась как непосредственный фактор гибели.

Во время обыска в номере бизнесмена в отеле Plaza Athénée следователи обнаружили препараты и химические вещества, запрещенные во Франции. По версии следствия, именно они могли сыграть ключевую роль в летальном исходе.

Дополнительно было установлено, что ассистент хирурга не была зарегистрирована во Французской медицинской палате и более 20 лет работала в стране без признанного диплома. Несмотря на это, хирург продолжал привлекать ее к операциям.

