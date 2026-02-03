В Москве выбрали лауреатов журналисткой премии «Взгляд сквозь сердце»

В Москве состоялась церемония вручения второй ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», организованной NEWS.ru. Лауреатом стала арабская редакция телеканала RT, которая удостоилась победы за репортаж о работе военных медиков в курском приграничье, сообщает издание.

Материалы для участия в конкурсе прислали фото- и видеокорреспонденты со всей России, включая Москву, Белгород, Тюмень и другие города. Оценивало работы компетентное жюри, в состав которого вошли Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова, военкор Александр Коц, правозащитник Ева Меркачева, военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный, а также главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

В этом году победу они присудили команде RT, в которую под руководством телеведущей и военкора Анны Книшенко вошли также Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов. Они подготовили репортаж, вышедший в эфир весной прошлого года. В нем рассказывается о работе медиков 810-й бригады морской пехоты, которые спасали жизни людей в Курской области – как военных, так и мирных жителей.

Самым поразительным и драматическим моментом репортажа стала история о том, как врачам пришлось оперировать мужчину с неразорвавшимся снарядом на шее. Группа спасения состояла из тех, кто проводил саму операцию, а также специалистов, готовых помочь в случае неудачи.

«Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России жива! Отдельно хочется отметить, как подчеркнута схожесть сегодняшних событий и периода Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Сабурова.

В свою очередь ведущая RT Анна Книшенко подчеркнула, что победу обеспечила командная работа репортажной группы.

«Мы вместе, бывает, проводим больше времени, чем со своими семьями. Едим буквально одной ложкой из одной тарелки», — добавила она.

Отметим, что премия носит имя корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, работавшего в зоне СВО и писавшего о жизни простых людей, оказавшихся на территории боевых действий. В том числе он создавал материалы о военных врачах, священниках, писал о пострадавших от ударов ВСУ жителях Донецка и Белгорода. Цицаги ушел из жизни в возрасте 29 лет 16 июня 2024 года на пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском ДНР, попав под обстрел дронов ВСУ. В его честь была учреждена премия «Взгляд сквозь сердце», которая вручается журналистам, создающим материалы о людях, оказавшихся в сложных обстоятельствах в силу военных, природных, техногенных и прочих конфликтов.

