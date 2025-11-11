Девушка случайно нашла в телефоне у партнера видео, где он насилует ее во сне

24-летняя девушка из Шотландии обвинила возлюбленного в насилии после того, как нашла в его телефоне видео с тем, как он надругался над ней. Об этом сообщает Daily Record.

Девушка по имени Софи Горман и ее парень Джошуа Адамс отправились к нему после совместного отдыха. Она взяла его телефон, чтобы отправить себе фото, но внезапно нашла видео годичной давности. На нем Адамс делал с ней действия непристойного характера, пока пострадавшая спала.

Помимо этого, в памяти телефона она обнаружила видео с 15-летней школьницей на домашней вечеринке.

Горман решила поговорить об этом с партнером. Тот подтвердил, что изнасиловал ее, заявив, что у него проблемы с психическим здоровьем и ему нужна помощь специалиста.

«Я даже сказала, что заплачу за это. Теперь я понимаю, что мной манипулировали. Он постоянно обещал обратиться за помощью, но так и не сделал этого», – рассказала девушка.

При этом сам молодой человек заставлял возлюбленную отказаться от общения с близким кругом. Однако спустя более двух лет после инцидента она возобновила отношения с подругой. Та убедила Горман обратиться в полицию.

Только после этого девушка разорвала отношения с парнем. Его приговорили к двум годам тюрьмы. Помимо этого, его внесли в реестр преступников, совершавших действия сексуального характера.

Ранее мужчина подсыпал жене наркотики, чтобы ее насиловать.