Ветврач назвал тревожные причины появления отстраненности у питомцев

Отстраненность и потеря интереса к хозяину у домашнего животного могут проявляться из-за сильного стресса или болезни. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, такая реакция может появляться, например, после громких звуков или салютов — на фоне этого питомец может стать пугливым и замкнутым. Однако поведенческие изменения могут сопровождать и тяжелые заболевания.

«Если, помимо отстраненности, появляются другие симптомы — отказ от еды, апатия, расстроенный стул, — это уже повод обратиться к врачу. Но если внешне животное выглядит здоровым, можно попробовать помочь ему самостоятельно: подзывать, разговаривать, предлагать лакомства, теплую пищу, создавать спокойную атмосферу», — подчеркнул Дмитриев.

Чтобы помочь питомцу справиться с проблемами, он посоветовал обратиться к ветеринару.

До этого сообщалось, что сердечные приступы у кошек и собак стали происходить чаще, что специалисты связывают со стрессами и эмоциональными перегрузками их владельцев. Среди кошек наиболее подвержены кардиозаболеваниям мейн-куны, рэгдоллы и британские породы, а среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Основной причиной проблем с сердцем называют поведение хозяев: крики, конфликты с близкими или друзьями, а также сильные стрессы на работе.

