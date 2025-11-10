На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринары предупредили о влиянии стрессов хозяев на сердце питомцев

SHOT: у кошек и собак растет риск инфарктов из-за стрессов их владельцев
Depositphotos

Сердечные приступы у кошек и собак стали происходить чаще, что специалисты связывают со стрессами и эмоциональными перегрузками их владельцев. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, среди кошек наиболее подвержены кардиозаболеваниям мейн-куны, рэгдоллы и британские породы, а среди собак — лабрадоры, ретриверы, овчарки и доберманы. Основной причиной проблем с сердцем называют поведение хозяев: крики, конфликты с близкими или друзьями, а также сильные стрессы на работе.

Другие факторы недугов питомцев включают недостаток питания или скрытые патологии. По информации специалистов, за последнее время число больных собак и кошек выросло примерно на 15%.

Ветеринар Юлия Градова отметила, что стресс, вызванный действиями людей, приводит к сужению коронарных сосудов у животных, что может провоцировать ишемию и мелкие бессимптомные инфаркты. Особенно подвержены риску крупные собаки старшего возраста. Она советует обращать внимание на такие признаки, как рвота, слабость и одышка.

Для профилактики врачи рекомендуют проводить УЗИ сердца питомцев сначала в 6 месяцев, затем в год, а дальше — по показаниям ветеринара. Контроль работы сердца с щенячьего возраста помогает снизить риск серьезных осложнений в будущем.

Ранее россиянам объяснили, почему кошки вытаскивают еду из миски и едят на полу.

