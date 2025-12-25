На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток ударил друга ножом из-за вейпа, пострадавшего не спасли

Mash: в Махачкале школьник ударил друга ножом из-за вейпа
true
true
true
close
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Махачкале подросток поссорился с приятелем из-за вейпа и ударил его ножом возле компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на улице Шамиля. По свидетельствам местных жителей, оба мальчика вышли из компьютерного клуба. Между ними возникла словесная перепалка, причиной которой, предположительно, стал вейп или электронная сигарета.

В ходе конфликта один из подростков схватился за нож и нанес удар своему оппоненту. Пострадавшему 13-летнему школьнику была немедленно вызвана скорая помощь, однако спасти его не удалось. Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.

До этого житель Калининградской области напал с ножом на сына. Молодой человек получил угрожающее жизни ранение легкого, но был вовремя госпитализирован и остался жив. Отца потерпевшего обвинили в покушении на жизнь сына, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.

Ранее в Астрахани 16-летняя девушка из ревности ударила ножом возлюбленного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами