Подросток ударил друга ножом из-за вейпа, пострадавшего не спасли

В Махачкале подросток поссорился с приятелем из-за вейпа и ударил его ножом возле компьютерного клуба. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел на улице Шамиля. По свидетельствам местных жителей, оба мальчика вышли из компьютерного клуба. Между ними возникла словесная перепалка, причиной которой, предположительно, стал вейп или электронная сигарета.

В ходе конфликта один из подростков схватился за нож и нанес удар своему оппоненту. Пострадавшему 13-летнему школьнику была немедленно вызвана скорая помощь, однако спасти его не удалось. Правоохранительные органы устанавливают все детали произошедшего.

До этого житель Калининградской области напал с ножом на сына. Молодой человек получил угрожающее жизни ранение легкого, но был вовремя госпитализирован и остался жив. Отца потерпевшего обвинили в покушении на жизнь сына, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет.

Ранее в Астрахани 16-летняя девушка из ревности ударила ножом возлюбленного.