Московскому подростку удалили опухоль размером с кабачок

В Москве врачи удалили 16-летнему юноше опухоль размером с кабачок. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Все началось с того, что подросток с повышенным давлением обратился за помощью к врачам. В ходе обследования у него в груди обнаружили липому — доброкачественную опухоль размером с кабачок, которая имела вес около 1,5 килограммов. Новообразование сдавливало крупные сосуды и диафрагмальный нерв, угрожая работе сердечно-сосудистой системы несовершеннолетнего и его дыханию.

Операция по удалению опухоли длилась около пяти часов, медики приняли решение провести ее малоинвазивным методом через три прокола. В результате врачи полностью удалили опухоль и на девятый день после операции подростка выписали домой с нормальным давлением и в и хорошем самочувствии.

