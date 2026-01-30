Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Московскому подростку удалили опухоль размером с кабачок

В Москве подростку удалили опухоль размером с кабачок

В Москве врачи удалили 16-летнему юноше опухоль размером с кабачок. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Все началось с того, что подросток с повышенным давлением обратился за помощью к врачам. В ходе обследования у него в груди обнаружили липому — доброкачественную опухоль размером с кабачок, которая имела вес около 1,5 килограммов. Новообразование сдавливало крупные сосуды и диафрагмальный нерв, угрожая работе сердечно-сосудистой системы несовершеннолетнего и его дыханию.

Операция по удалению опухоли длилась около пяти часов, медики приняли решение провести ее малоинвазивным методом через три прокола. В результате врачи полностью удалили опухоль и на девятый день после операции подростка выписали домой с нормальным давлением и в и хорошем самочувствии.

Ранее российские врачи удалили мужчине гигантскую опухоль весом со взрослого человека.
 
Теперь вы знаете
Как женщины заключают военный контракт в 2026 году. И почему им это сделать сложнее, чем мужчинам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!