Россиянка по указанию мошенников угрожала ножом в офисе банка и требовала деньги

В Тамбовской области полиция задержала женщину, которая ворвалась с ножом в отделение банка, напала на посетительницу и требовала денег. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в поселке Инжавино. 51-летняя женщина вошла в помещение местного банка, подошла к кассе и, неожиданно приставив нож к шее стоявшей рядом клиентки, стала угрожать ей расправой. Она потребовала у кассира выдать полмиллиона рублей. Сотрудница выдала нападавшей муляж пачки денег, после чего та скрылась с места преступления.

Полиция, прибывшая по вызову, изучила записи с камер видеонаблюдения. Оперативникам удалось установить и задержать подозреваемую. Ею оказалась работница местного сельхозпредприятия. При обыске в ее доме были найдены и изъяты нож, использованный при нападении, и муляж купюр.

На допросе задержанная пояснила, что действовала под влиянием телефонных мошенников, которые требовали у нее деньги, не имея собственных сбережений, женщина самостоятельно решила добыть необходимую сумму, напав на банк. Возбуждено уголовное дело о разбое, обвиняемая заключена под стражу.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, устроившего налет на обменник криптовалюты.