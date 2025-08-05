В Петербурге начали просить включать технику при досмотре в метро

В метро Санкт-Петербурга ужесточили правила досмотра и перестали допускать к поездкам пассажиров, которые не могут подтвердить работоспособность своих электронных устройств. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

В публикации говорится, что первый подобный случай произошел 4 августа на станции метро «Проспект Ветеранов». Мужчина должен был отвезти монитор от компьютера своей супруге на работу, однако при входе сотрудники метрополитена попросили включить устройство и отказались просвечивать его сканером. Других комплектующих с собой у петербуржца не было и он попросил предоставить розетку для подключения, однако и в этом ему отказали. На вопрос о том, каким образом теперь ему добираться с техникой, сотрудники метро посоветовали использовать такси.

Похожий случай произошел на станции «Елизаровская». Мужчина пытался пройти в метро с ноутбуком, однако техника оказалась разряжена. На просьбу подключить ноутбук к местной розетке ему отказали. Петербуржец отметил, что сталкивается с подобными правилами не первый раз и уже привык к досмотрам.

При этом в правилах пользования Петербургским метрополитеном никаких ограничений провоза техники не содержится. Однако требования по проверке гаджетов содержатся в приказе Минтранса, который вступил в силу 1 марта 2025 года. Раньше в требованиях допускалась проверка гаджетов путем включения, а теперь новая редакция делает данное правило для сотрудников обязательным.

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