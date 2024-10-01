Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего 11-летнюю дочь

В Тюменской области осудили женщину за ложь в пользу насильника ее дочери

close
Depositphotos

Жительница Тюменской области пыталась оправдать мужа, который изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь, россиянку наказали за ложные показания. Об этом сообщает портал «72.ru».

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершил ее отец, мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Когда о произошедшем стало известно, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования мать пострадавшей встала на защиту мужа, она заявила, что девочка оговорила отца из-за того, что обиделась на него. В суде ее показаниям не поверили. Известно, что россиянка состоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, с учетом всех обстоятельств дела суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей в доход государства.

До этого сообщалось, что в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Приговором суда россиянину наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее православного активиста задержали за изнасилование 11-летней девочки в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами