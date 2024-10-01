В Тюменской области женщина пыталась оправдать мужа, изнасиловавшего 11-летнюю дочь

Жительница Тюменской области пыталась оправдать мужа, который изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь, россиянку наказали за ложные показания. Об этом сообщает портал «72.ru».

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней совершил ее отец, мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Когда о произошедшем стало известно, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования мать пострадавшей встала на защиту мужа, она заявила, что девочка оговорила отца из-за того, что обиделась на него. В суде ее показаниям не поверили. Известно, что россиянка состоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, с учетом всех обстоятельств дела суд назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей в доход государства.

До этого сообщалось, что в Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы. Приговором суда россиянину наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее православного активиста задержали за изнасилование 11-летней девочки в Петербурге.