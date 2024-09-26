Рязанец под наркотиками изнасиловал падчерицу и получил 17 лет колонии

В Рязани вынесли приговор мужчине, который изнасиловал дочь сожительницы, находясь под наркотиками. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, рязанец в состоянии наркотического опьянения совершил преступление против половой неприкосновенности падчерицы. После произошедшего мать пострадавшей девочки обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Стражи порядка возбудили уголовное дело, задержали мужчину и заключили его под стражу. Суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого россиянина, надругавшегося над падчерицей 99 раз, отправили в колонию. Мужчина проживал в одной квартире с девочкой, начиная с ее шести с половиной лет.

Ранее в Кузбассе деда-рецидивиста заподозрили в изнасиловании 13-летней внучки, она беременна.