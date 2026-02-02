Врач рассказал, чем могут обернуться несколько секунд на морозе в легкой одежде

Зимой важно одеваться строго по погоде, даже совсем недолгое пребывание на морозе в легкой одежде может привести к переохлаждению и ослаблению иммунитета. В конечном итоге это приводит к тяжелой вирусной или бактериальной инфекции, предупредил врач-невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, морозы наиболее опасны именно для иммунной системы, так как снижение температуры приводит к падению активности биохимических процессов в клетках и тканях. Прежде всего, это затрагивает лимфоузлы и клетки в лимфе и в плазме поверхностных тканей. Переохлаждение иммунной системы приводит к резкому ослабеванию и, как следствие, заражению, пояснил врач.

Даже при незначительном замерзании не исключено поражение иммунитета – например, для этого хватит просто постоять с открытым воротником на морозе, что охладит лимфоузлы и приведет к ангине или тонзиллиту.

«Поэтому вся деятельность человека зимой должна быть направлена на то, чтобы не допускать переохлаждения. Надо понимать, что нельзя выскакивать раздетым на мороз даже на 20 секунд, и я не преувеличиваю, — подчеркнул Хорошев. – Мы все прекрасно знаем, сколько людей умирали от пневмонии до появления антибиотиков — и начиналось это именно с переохлаждения».

Врач призвал тепло одеваться даже если на улицу нужно выйти всего на пару минут. В мороз важно одеваться по «луковичному» принципу, то есть многослойно. Так, первый слой – это белье с содержанием не менее 80% хлопка, второй – также хлопок, третий – акрил или шерсть, четвертый – теплая вентилируемая куртка.

Кроме того, специалист порекомендовал закаляться, но делать это правильно, в течение всего года, подходить к этому вопросу осторожно, а лучше предварительно проконсультироваться со специалистом.

До этого терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при сильном переохлаждении согреться поможет тепло другого человека или животного. Он добавил, что если рядом никого нет, то необходимо включить свой метаболизм. Для этого нужно выпить горячую воду, морс или бульон, однако важно не употреблять чай или кофе, поскольку эти напитки увеличивают частоту сердечных сокращений и мешают направлять кровь в закрытые сосуды.

