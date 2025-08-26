Отец высадил сына из машины посреди шоссе за драку с братом

SCMP: в Китае отец оставил сына посреди шоссе за драку с братом

В Китае мужчина по фамилии Ван высадил своего сына посреди оживленной трассы после того, как тот подрался в машине со своим братом, пишет South China Morning Post.

Ребенка на трассе увидел местный мотоблогер, остановившийся, чтобы узнать, что случилось. Мальчик рассказал, что отец заставил его выйти из машины после того, как он ударил старшего брата во время ссоры. Когда блогер связался с отцом по телефону, мужчина ответил, что знает о ситуации и «мать уже возвращается за ребенком».

Вскоре мальчика заметили сотрудники полиции, патрулировавшие трассу, и отвезли его в ближайший участок.

Позднее Ван объяснил, что хотел лишь «напугать сына», поскольку тот часто конфликтовал со старшим братом, несмотря на предупреждения. По его словам, он проехал всего 1,5 км, прежде чем отправил жену забрать ребенка.

В тот же день отец опубликовал видео, где его сын уверяет, что с ним все в порядке.

«Спасибо всем за заботу. Сейчас все хорошо, родители относятся ко мне хорошо, и мы едим шашлык», — сообщил школьник.

