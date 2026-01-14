Размер шрифта
Новости. Общество

Травматолог дал советы, как защитить ребенка от переохлаждения

Травматолог Саутенко: верхняя одежда ребенка зимой должна быть непромокаемая
Защитить ребенка от переохлаждения помогут грамотно подобранные одежда и обувь. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы - филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Саутенко.

Специалист объяснил, что вещи, в которых ребенок гуляет в мороз, должны быть свободными и многослойными, а верхняя одежда — непромокаемой. Прослойка воздуха между слоями становится хорошим теплоизолятором.

Травматолог также предупредил, что одной из частых причин обморожения становится тесная обувь. Следует отдавать предпочтение свободным ботинкам с теплой стелькой. Кроме того, важно одевать ребенка в теплые носки.

По словам эксперта, главными признаками переохлаждения являются озноб, сонливость, а также восковая бледности кожи носа и щек. В таких случаях важно постепенно согревать ребенка, уделяя особое внимание теплым напиткам и еде. Травматолог добавил, что поврежденные участки тела нельзя интенсивно растирать. Помимо этого, следует избегать горячего душа и грелок.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин до этого говорил, что при прогулках в холодную и ветреную погоду важно следовать правилу трех слоев одежды, а также не забывать надевать головной убор. Он объяснил, что нижним слоем должно быть термобелье, затем следует надевать одежду из флиса, а в качестве третьего слоя должны выступать ветрозащитные и влаговыводящие плотные вещи.

Ранее родителям дали советы, как грамотно организовать путешествие с детьми.

