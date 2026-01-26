Размер шрифта
Общество

Врач рассказал, как правильно согреться при сильном переохлаждении

Врач Кондрахин: при переохлаждении поможет согреться другой человек
Shutterstock

При сильном переохлаждении согреться поможет тепло другого человека или животного. Об этом aif.ru рассказал терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Чтобы согреться, нужно, чтобы рядом лежал другой человек. Раздеваемся, что называется, до трусов и согреваем друг друга. Это самый лучший способ. Наконец, это может быть животное: собака или кошка», — объяснил специалист.

Он добавил, что если рядом никого нет, то необходимо включить свой метаболизм. Для этого нужно выпить горячую воду, морс или бульон. Однако важно не употреблять чай или кофе, поскольку эти напитки увеличивают частоту сердечных сокращений и мешают органу направлять кровь в закрытые сосуды.

По словам врача, как только тело начало согреваться, можно принять душ. При этом заранее это делать нельзя, так как сердечно-сосудистая система может не справиться с резким перепадом температуры.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин до этого говорил, что при прогулках в холодную и ветреную погоду нужно придерживаться правила трех слоев одежды, а также не забывать надевать шапку. По словам специалиста, нижним слоем должно быть термобелье, затем следует надевать одежду из флиса, а в качестве третьего слоя должны выступать ветрозащитные и влаговыводящие плотные вещи.

Ранее врач объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги.

