Эксперты раскрыли необычный эффект комбучи на здоровье человека

Чайный гриб или комбуча переживает новую волну популярности среди россиян не просто так – это один из самых полезных для здоровья напитков. При регулярном употреблении он нормализует давление, улучшает состояние волос и кожи, а также снижает плохой холестерин, рассказал 360.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.

Речь идет о симбиозе дрожжевых грибов и уксуснокислых бактерий, которые внешне похожи на медузу, живущую в чайном растворе. Она ферментирует жидкость, создавая напиток с кисло-сладким вкусом. Это происходит в результате создания колоний грибов, которые перебраживают сахар в молочную кислоту, пояснил биолог.

«При этом выделяются побочные продукты, такие как витамины, аминокислоты. Это делает безалкогольный напиток полезным и освежающим», — подчеркнул Воробьев, отметив, что в таком напитке много полезных пробиотиков, органических кислот, витаминов группы В, которые укрепляют иммунитет, оказывают детоксикационный эффект на печень и налаживают метаболизм.

Приготовить комбучу можно из специального набора для выращивания, купив зачаток чайного гриба на маркетплейсе. После этого нужно взять пленку, в которой окисляются наборы организмов, посадить в банку с сахаром и накрыть марлей. Через две-три недели гриб начнет расти. Кроме того, можно купить непастеризованную комбучу, правда, она хранится не так долго, а сам напиток получается более мутным и с осадком.

Биолог предупредил, что нужно внимательно следить за состоянием гриба и не допускать появления плесени.

«Если забыть про чайный гриб, то в нем начнут размножаться всевозможные конкуренты полезным культурам. Поэтому его время от времени нужно доставать и промывать под проточной водой», — подчеркнул Воробьев.

Он также порекомендовал периодически делить гриб, чтобы он не занимал в банке слишком много места.

До этого директор по маркетингу производства «Симбиотика» от «Сварщицы Екатерины» Сергей Митрофанов рассказал «Газете.Ru», что осадок в комбуче возникает из-за процесса ферментации и дает кислинку напитку. Часть осадка удаляется из напитка на следующих этапах производства, но минимальный осадок может оставаться, и это нормально, подчеркнул он.

