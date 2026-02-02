В Ленобласти из желудка и кишечника ребенка достали 124 инородных предмета

Двухлетний ребенок из Ленобласти попал в больницу из-за 124 магнитных шариков, которые нашли у него в желудочно-кишечном тракте. Об этом сообщает «Медицинская Россия».

Чтобы извлечь инородные предметы, специалистам пришлось применять несколько инструментов. В результате из желудка достали 100 шариков.

Однако еще 24 магнита были проглочены ранее, поэтому они прошли дальше по организму. Для их извлечения привлекли хирургов.

Медики полагают, что эту «порцию» пациент проглотил приблизительно за три дня до госпитализации. К этому моменту предметы спаялись между собой и в двух отделах кишечника появились перфорации.

«Специалисты провели успешную операцию, сейчас ребенок восстанавливается», – сообщается в публикации.

До этого в Уфе женщина проглотила беспроводной наушник. Во время приема препаратов она перепутала устройство с таблеткой и приняла внутрь. Россиянка обратилась в больницу, но ей порекомендовали подождать, пока предмет выйдет естественным путем. Так и произошло.

Ранее во Франции из кишечника 88-летнего француза достали старинный снаряд.