Прокуроры Якутска рассказали, как подросток попал в танк в якутском парке и не выжил

Прокуратура: в Якутске подросток попал в танк из-за люка, который не приварили

В якутском историческом парке подростки смогли забраться в танк из-за того, что никто не приварил люк. Об этом сообщает прокуратура региона.

Речь идет о люке запасного выхода, благодаря которому несовершеннолетние смогли попасть внутрь экспоната. В ведомстве добавили, что на месте также отсутствовали необходимые ограждения.

В результате одна из деталей травмировала школьника, спасти его не смогли. После произошедшего возбудили уголовное дело. Также директору музейного комплекса внесли представление, сейчас оно находится на рассмотрении.

Помимо этого, предостережения направили еще нескольким пространствам, на территории которых есть подобные экспонаты.

Инцидент произошел в январе текущего года. Молодого человека придавило конструкцией в танке. По словам главы Якутска, пострадавшему было 16 лет, он обучался в одной из местных школ. После инцидента прокуратура организовала проверку.

