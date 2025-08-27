Россияне рассказали, что иронизируют над телефонными мошенниками

Более 20% опрошенных россиян, разговаривая с мошенниками по телефону, начинают над ними иронизировать. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Большинство респондентов (36%) в целом не отвечают на звонки с незнакомых номеров. Еще 17% сразу кладут трубку, если в ходе разговора понимают, что имеют дело с мошенником по ту сторону телефона. 22%, напротив, продолжают разговор, чтобы занять злоумышленника и разыграть его. Респонденты мотивируют это тем, что так мошенники позвонят меньшему количеству потенциальных жертв.

Не все участники опроса сохраняют спокойствие, идентифицируя злоумышленников в ходе телефонного разговора: 8% указали, что реагируют на подобные ситуации с нескрываемым раздражением. При этом 12% опрошенных россиян пользуются специальными сервисами для определения звонков от мошенников, а 5% сообщают сотовым операторам номера, которые нужно заблокировать.

Кроме того, почти половина респондентов ответили, что им требуется меньше минуты, чтобы определить злоумышленника по ту сторону телефона. Уточняя, какие маркеры им указывают на признаки мошенничества, более четверти респондентов указали на номера с телефонным кодом других стран. 32% пояснили, что очевидными признаками мошенников для них являются звонки от якобы представителей служб безопасности крупных банков, ЦБ РФ, МВД и других ведомств.

27% респондентов отметили, что определяют недобросовестных собеседников, когда те просят назвать код из СМС. Еще 16% участников опроса ответили, что маркером злоумышленников являются логические и фактические ошибки, которые собеседник допускает в ходе разговора.

«Согласно данным Банка России за апрель-июнь 2025 года, регулятор инициировал блокировку более 20 тыс. телефонных номеров злоумышленников. Несмотря на активные действия ЦБ РФ и других участников рынка, пользователям важно не терять бдительность и заботиться о финансовой безопасности близких, которые находятся под особым прицелом у злоумышленников — детей и старших родственников. Только во втором квартале, по данным ЦБ, в более чем 13 тыс. выявленных мошеннических атак были применены методы социальной инженерии», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее в Минцифры придумали способ защитить россиян от мошенников из-за рубежа.