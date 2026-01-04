Во время празднования Нового года у россиянина застрял мандарин в заднем проходе

ОН: в Башкирии медики спасли мужчину с застрявшим в заднем проходе мандарином

Жителю Башкирии понадобилась помощь медиков после того, как в его заднем проходе оказались мандарины. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Мелеузе, где 32-летний пострадавший праздновал Новый год вместе с друзьями. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил засунуть в задний проход праздничное лакомство. Один из мандаринов он смог вытащить самостоятельно, второй остался внутри.

Спустя некоторое время молодой человек обратил внимание на боли и обратился к медикам.

«Причину своего поступка он внятно объяснить не смог», – сообщается в публикации.

Специалисты извлекли инородный предмет прямо в квартире, хирургическое вмешательство не понадобилось. Медики порекомендовали пациенту покой и в случае, если откроется кровотечение, снова обратиться к врачам.

Подобный случай до этого произошел в Подмосковье. Мужчина попал в больницу со стеклянным стаканом в заднем проходе и не сказал, как предмет там оказался. Сам пациент думал, что стакан выйдет сам. Россиянина спасли.

Ранее мужчина попытался пронести в тюрьму термос, спрятав его в заднем проходе.