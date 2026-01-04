Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Во время празднования Нового года у россиянина застрял мандарин в заднем проходе

ОН: в Башкирии медики спасли мужчину с застрявшим в заднем проходе мандарином
Romix Image/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Башкирии понадобилась помощь медиков после того, как в его заднем проходе оказались мандарины. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в Мелеузе, где 32-летний пострадавший праздновал Новый год вместе с друзьями. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил засунуть в задний проход праздничное лакомство. Один из мандаринов он смог вытащить самостоятельно, второй остался внутри.

Спустя некоторое время молодой человек обратил внимание на боли и обратился к медикам.

«Причину своего поступка он внятно объяснить не смог», – сообщается в публикации.

Специалисты извлекли инородный предмет прямо в квартире, хирургическое вмешательство не понадобилось. Медики порекомендовали пациенту покой и в случае, если откроется кровотечение, снова обратиться к врачам.

Подобный случай до этого произошел в Подмосковье. Мужчина попал в больницу со стеклянным стаканом в заднем проходе и не сказал, как предмет там оказался. Сам пациент думал, что стакан выйдет сам. Россиянина спасли.

Ранее мужчина попытался пронести в тюрьму термос, спрятав его в заднем проходе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27557923_rnd_2",
    "video_id": "record::8189e9b5-a54b-485b-92f5-812f38bc74f4"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+