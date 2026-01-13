СМИ сообщают, что гигантская волна унесла человека в море у берегов Аргентины

Гигантская волна унесла человека в море у берегов Аргентины. Об этом пишет газета Clarin со ссылкой на местные власти.

По информации издания, еще более30 человек получили травмы.

«Гигантская волна внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Она также затронула Мар-Чикиту, где смыла десятки людей <...>, один человек перенес сердечный приступ, еще 34 получили ранения», — говорится в публикации.

29-летний Яир Амир Манно Нуньес, аргентинский наездник, проживавший во Франции и находившийся в стране на отдыхе, не выжил после того, как волна сбила людей с ног и протащила их по пляжу.

Как рассказал директор гражданской обороны провинции Буэнос-Айрес Фабиан Гарсия, гигантская волна — это редкое и сложно прогнозируемое природное явление. Она не характерна для региона в отсутствии сильного шторма, однако может возникнуть внезапно.

8 декабря агентство EFE сообщало, что минимум четыре человека не выжили после того, как их унесло волной на испанском острове Тенерифе.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на юге острова. Из-за сильного ветра туристов унесло волнами в воду.

Ранее подводное течение утянуло россиянина под воду на Пхукете.