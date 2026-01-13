Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

СМИ сообщают, что гигантская волна унесла человека в море у берегов Аргентины

Clarin: волна унесла в море человека у берегов Аргентины
G.H_311/Shutterstock/FOTODOM

Гигантская волна унесла человека в море у берегов Аргентины. Об этом пишет газета Clarin со ссылкой на местные власти.

По информации издания, еще более30 человек получили травмы.

«Гигантская волна внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Она также затронула Мар-Чикиту, где смыла десятки людей <...>, один человек перенес сердечный приступ, еще 34 получили ранения», — говорится в публикации.

29-летний Яир Амир Манно Нуньес, аргентинский наездник, проживавший во Франции и находившийся в стране на отдыхе, не выжил после того, как волна сбила людей с ног и протащила их по пляжу.

Как рассказал директор гражданской обороны провинции Буэнос-Айрес Фабиан Гарсия, гигантская волна — это редкое и сложно прогнозируемое природное явление. Она не характерна для региона в отсутствии сильного шторма, однако может возникнуть внезапно.

8 декабря агентство EFE сообщало, что минимум четыре человека не выжили после того, как их унесло волной на испанском острове Тенерифе.

Инцидент произошел вечером 7 декабря на юге острова. Из-за сильного ветра туристов унесло волнами в воду.

Ранее подводное течение утянуло россиянина под воду на Пхукете.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606787_rnd_2",
    "video_id": "record::7cbae594-d70d-4f75-8594-946db506c63a"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+