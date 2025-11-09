Спасатели обнаружили пропавшего под лавиной мужчину

Спасатели обнаружили геолога, попавшего под сход снежной массы в районе Агинского месторождения в Камчатском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в поисково-спасательных работах участвовали порядка 20 человек.

Как передает МЧС, мужчина, предположительно, жив. В настоящее время ведутся работы по его эвакуации. Из села Мильково в район схода лавины готовятся выехать спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» и врач Мильковской районной больницы.

Вечером 8 ноября на территории Агинского месторождения сошла снежная масса. Под завалом оказались двое сотрудников подрядной организации, работавших на буровой площадке.

3 ноября издание The Kathmandu Post сообщило, что при сходе лавины возле базового лагеря пика Ялунг Ри в Непале 15 человек не выходили на связь. Альпинисты пытались совершить восхождение на гору Долма Кханг (6 332 м). По данным издания, в результате произошедшего четыре человека получили ранения, семь — не выжили, еще четверо — пропали без вести.

