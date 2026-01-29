Размер шрифта
В Барнауле девушку избили из-за места в автобусе в час пик

В Барнауле на видео попало избиение девушки в автобусе из-за места

Жительницу Барнаула ударила незнакомая женщина из-за конфликта в автобусе. Об этом пострадавшая рассказала Telegram-каналу «Инцидент Барнаул».

Инцидент произошел утром 28 января в барнаульском автобусе №47. Девушка утверждает, что села спустя примерно 20 минут поездки, установила на наручных часах будильник на 10 минут и уснула. Но ее внезапно разбудила незнакомка, которая потребовала немедленно встать и уступить место бабушке. Девушка послушалась, но пожилая женщина с костылем уже нашла свободное сиденье.

«Я вновь села на свое место, однако женщина была явно недовольна. Продолжился шквал оскорблений (очень грубых и неуместных), как меня лично, так и всего поколения в целом. Я достаю телефон, начинаю снимать женщину и прошу повторить то, что она только что сказала, а она, в свою очередь, начинает лупить меня по рукам», — описывает горожанка.

По ее словам, нападавшая дважды ударила ее по задней части головы и по лицу, отчего на носу и щеке осталась рана, и едва не выбила телефон из рук. Потерпевшая заявила, что уже сняла побои и написала заявление в полицию.

Ранее кондуктора госпитализировали после нападения пассажира в омском автобусе.
 
