На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео, где свекровь насмехается над страданиями невестки во время схваток, разозлило сеть

NDTV: свекровь издевалась над болью от схваток у невестки и попала на видео
true
true
true

В соцсетях стало вирусным видео из Индии, на котором пожилая женщина кричит на свою невестку прямо в родильном зале, пишет NDTV. Свекровь требовала, чтобы роженица отказалась от кесарева сечения и родила естественным путем, несмотря на осложнения и просьбы мужа о медицинском вмешательстве.

На кадрах, опубликованных гинекологом Нааз Фатимой, слышно, как женщина кричит: «Заткнись, или я разобью тебе рот! Как ты станешь матерью, если будешь плакать?». Она также запрещает роженице держать мужа за руку, требуя «отпустить».

Инцидент вызвал волну возмущения в индийских соцсетях. Пользователи осудили поведение свекрови и бездействие мужа, который не защитил жену.

«Возраст не делает человека добрым — и не дает права быть жестоким», — написал один комментатор.

Другие отмечали, что подобное обращение с женщинами во время родов недопустимо.

Ранее в Индии мужчину заставили помыть ноги чиновнику и выпить эту воду за мем с его участием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами