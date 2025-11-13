Видео, где свекровь насмехается над страданиями невестки во время схваток, разозлило сеть

NDTV: свекровь издевалась над болью от схваток у невестки и попала на видео

В соцсетях стало вирусным видео из Индии, на котором пожилая женщина кричит на свою невестку прямо в родильном зале, пишет NDTV. Свекровь требовала, чтобы роженица отказалась от кесарева сечения и родила естественным путем, несмотря на осложнения и просьбы мужа о медицинском вмешательстве.

На кадрах, опубликованных гинекологом Нааз Фатимой, слышно, как женщина кричит: «Заткнись, или я разобью тебе рот! Как ты станешь матерью, если будешь плакать?». Она также запрещает роженице держать мужа за руку, требуя «отпустить».

Инцидент вызвал волну возмущения в индийских соцсетях. Пользователи осудили поведение свекрови и бездействие мужа, который не защитил жену.

«Возраст не делает человека добрым — и не дает права быть жестоким», — написал один комментатор.

Другие отмечали, что подобное обращение с женщинами во время родов недопустимо.

