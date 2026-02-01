Москвичей ожидает снежный и морозный февраль

Избыток осадков и низкие температуры прогнозируются в феврале в Москве

Избыток осадков и низкие температуры прогнозируются в феврале в Москве и других городах на европейской территории страны. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В северной половине европейской территории страны температура прогнозируется ниже нормы, включая Москву», — отметил он.

Вильфанд добавил, что температура выше нормы будет в южном федеральном округе, за исключением Крыма. В азиатской части страны также будет теплее ожидаемого.

Дефицит осадков прогнозируется на Кольском полуострове, в Карелии, на севере Красноярского края, на севере Якутии. Обратная ситуация будет наблюдаться на южной половине европейской части России — ожидаются обильные снегопады.

30 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жители Москвы и Подмосковья смогут увидеть «Алмазную пыль» из-за сильных морозов. Редкое атмосферное явление возникает во время антициклона, в ясную погоду, когда мелкие кристаллы льда, как пыль, оседают в воздухе под действием силы тяжести.

Ранее россиян предупредили о сохранении аномально холодной погоды в ряде регионов.