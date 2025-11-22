На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Клиент ворвался в квартиру к массажистке, изнасиловал ее и ограбил вместе с другом

В Ростове двое мужчин жестоко надругались над женщиной из мести и ограбили ее
close
Depositphotos

В Ростове-на-Дону двое мужчин ворвались в квартиру массажистки с целью ограбления и надругались над ней. Об этом стало известно kp.ru.

По версии следствия, в ночь на 19 ноября сообщники проникли в квартиру 42-летней женщины на улице Ларина. Угрожая хозяйке расправой, они изнасиловали ее и похитили имущество на сумму около 800 тыс. рублей.

Как уточнил источник, потерпевшая была знакома с одним из преступников — ранее мужчина приходил к ней на массаж и украл телефон. После этого женщина обратилась в полицию, а бывший клиент, узнав об этом, решил отомстить ей. Злоумышленник заявил, что пришел извиниться, но напал на жертву.

Подозреваемых уже задержали и нашли похищенные вещи в их домах. Сейчас они находятся под стражей. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по четырем статьям. Расследование продолжается.

Ранее выдававший себя за психолога россиянин насиловал клиенток и брал с них деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами