Клиент ворвался в квартиру к массажистке, изнасиловал ее и ограбил вместе с другом

В Ростове двое мужчин жестоко надругались над женщиной из мести и ограбили ее

В Ростове-на-Дону двое мужчин ворвались в квартиру массажистки с целью ограбления и надругались над ней. Об этом стало известно kp.ru.

По версии следствия, в ночь на 19 ноября сообщники проникли в квартиру 42-летней женщины на улице Ларина. Угрожая хозяйке расправой, они изнасиловали ее и похитили имущество на сумму около 800 тыс. рублей.

Как уточнил источник, потерпевшая была знакома с одним из преступников — ранее мужчина приходил к ней на массаж и украл телефон. После этого женщина обратилась в полицию, а бывший клиент, узнав об этом, решил отомстить ей. Злоумышленник заявил, что пришел извиниться, но напал на жертву.

Подозреваемых уже задержали и нашли похищенные вещи в их домах. Сейчас они находятся под стражей. По факту инцидента возбуждены уголовные дела по четырем статьям. Расследование продолжается.

Ранее выдававший себя за психолога россиянин насиловал клиенток и брал с них деньги.