Пожилая уфимка «задекларировала» у мошенников 1,5 млн рублей

В Уфе 78-летняя женщина отдала мошенникам сбережения своей дочери. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что аферисты выманили у женщины код из СМС под предлогом получения посылки. Затем последовали звонки от якобы сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и службы безопасности. Преступники убедили пенсионерку, что из-за продиктованного ею кода ее данные скомпрометированы. Под диктовку злоумышленников она установила приложение для видеосвязи и в ходе разговора рассказала мошенникам о банковских вкладах своей дочери.

Позже с ней связался «сотрудник службы безопасности», который сообщил о возбуждении дела. После этого аферисты под предлогом «декларации» и подготовки к «обыску» убедили женщину собрать все деньги и отдать их курьеру. Под непрерывным видеоконтролем она упаковала 1,5 млн рублей в пакет и отдала их сообщнику преступников, получив взамен фальшивую справку «из Центробанка».

Пенсионерка осознала обман лишь после того, как поговорила с бывшим супругом. Она обратилась в полицию.

Ранее казанская студентка поверила «силовику» и потеряла 1,3 млн рублей.