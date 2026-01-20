Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Пожилая уфимка «задекларировала» у мошенников 1,5 млн рублей

В Уфе пенсионерка отдала мошенникам 1,5 млн рублей
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе 78-летняя женщина отдала мошенникам сбережения своей дочери. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что аферисты выманили у женщины код из СМС под предлогом получения посылки. Затем последовали звонки от якобы сотрудников Роскомнадзора, Росфинмониторинга и службы безопасности. Преступники убедили пенсионерку, что из-за продиктованного ею кода ее данные скомпрометированы. Под диктовку злоумышленников она установила приложение для видеосвязи и в ходе разговора рассказала мошенникам о банковских вкладах своей дочери.

Позже с ней связался «сотрудник службы безопасности», который сообщил о возбуждении дела. После этого аферисты под предлогом «декларации» и подготовки к «обыску» убедили женщину собрать все деньги и отдать их курьеру. Под непрерывным видеоконтролем она упаковала 1,5 млн рублей в пакет и отдала их сообщнику преступников, получив взамен фальшивую справку «из Центробанка».

Пенсионерка осознала обман лишь после того, как поговорила с бывшим супругом. Она обратилась в полицию.

Ранее казанская студентка поверила «силовику» и потеряла 1,3 млн рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660253_rnd_6",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+