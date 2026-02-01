В Нальчике памятник защитникам города частично обрушился из-за перепада температуры

В Нальчике памятник местным жителям, погибшим в Великой Отечественной войне, был поврежден из-за атмосферного и температурного воздействия. Об этом городская администрация сообщила в Telegram-канале.

В ходе первичного осмотра на монументе частично разрушилась облицовка и защитные слои и образовались трещины. К этому привело циклическое расширение и сжатие материалов, отмечается в посте.

В администрации рассказали, что составляют локально-сметный расчет, чтобы определить объем реставрационных работ. Они будут проведены, когда погода наладится.

В управлении СК по Кабардино-Балкарии полагают, что памятник обрушился, потому что ответственные должностные лица не обеспечили его сохранность и не провели реставрацию вовремя. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ («Халатность»). Следователи осмотрели место происшествия, изъяли документы и начали сбор доказательств.

