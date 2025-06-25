Ливень разрушил памятник архитектуры во Владивостоке

Во Владивостоке после ливня обрушился потолок в доме — памятнике архитектуры

Во Владивостоке после ливня частично разрушен памятник архитектуры — часть так называемого ансамбля «Серая лошадь». Об этом сообщает издание News.vl.

После очередных обильных дождей в доме №17 на Алеутской потолок обрушился в квартире на 4-м этаже. До этого аналогичные разрушения произошли на 6-м и 7-м этажах.

Жильцы заявили, что ущерб дому нанесен из-за протекающей крыши: промокают стены, перекрытия, вода течет прямо в жилые комнаты.

Два дома ансамбля официально признаны ценным объектом советской архитектуры. Их построили архитекторы Александр Порецков и Николай Бигачев в 1937-1940 годах. Первый небоскреб и образец сталинского ампира во Владивостоке изначально был розового цвета, в годы Великой Отечественной войны его перекрасили в серый, а в 2021-м вернули первоначальный пепельно-розовый цвет.

Ранее сообщалось, что в Вологде поставят девятиметровую статую Ивана Грозного вслед за памятником Сталину.