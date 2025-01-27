Россиян предупредили о вреде йогуртов с полок магазинов

Йогурт — это полезный продукт. И это действительно так, если, конечно, речь идет о натуральных йогуртах, а не промышленного изготовления, которые можно встретить на прилавках магазинов. Об их вреде «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

Она отметила, что в идеальный состав натурального йогурта входит только молоко и специальная йогуртовая закваска, то есть молочнокислые бактерии. Если продукт может храниться лишь от 3 до 5 суток, то это натуральный йогурт, который может использоваться в здоровом питании, в том числе и в детском возрасте от одного года.

«Если говорить о вреде йогуртов промышленного производства, с одной стороны — это безопасный продукт, потому что иначе он не был бы допущен к продаже. С другой стороны, есть некоторые подводные камни, которые могут негативно влиять на здоровье. Дело в том, что в них нередко добавляют сахар, консерванты, красители, стабилизаторы, эмульгаторы и т.д. А назвать такой продукт полезным уже достаточно сложно», — подчеркнула Михалева.

Она обратила внимание, что полагая, что йогурт — это полезный продукт, люди нередко потребляют их в большом количестве. На фоне этого может развиться ожирение, причем нередко человек даже не понимает, из-за чего. Также может повыситься уровень холестерина в организме, развиться жировая болезнь печени, проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Кроме того, у людей с предрасположенностью или аллергическими заболеваниями возможна аллергическая реакция на добавки.

«Следует быть осторожным и в случае, когда йогурт вроде бы натуральный, но в него добавили большое количество сахара для улучшения вкуса. Особенно это касается людей, страдающих ожирением, диабетом, повышенным холестерином и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также необходимо обращать внимание на процентное содержание жира, потому что йогурт более 3,2% жирности — это довольно жирный продукт. И если выпить его 100 г, это еще ничего, а если пол-литра-литр, то это уже вредно», — добавила специалист.

В заключение она посоветовала всегда проверять состав йогурта. А лучший вариант — это сделать йогурт самостоятельно в домашних условиях, что совсем не сложно.

Ранее диетолог объяснила, чем полезен рис и как его правильно употреблять.