Адвокат объяснил, что будет с имуществом умершего, если наследник не обратится за ним вовремя

Если после смерти человека не находится ни одного наследника, или наследники не обращаются за ним в течение полугода, его имущество в праве называют выморочным. Проще говоря, это квартиры, дома, земельные участки или другое имущество, которое оказалось никому не переданным по наследству.

Об этом «Газете.Ru» рассказал Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ», адвокат.

«По закону наследники должны объявиться в течение шести месяцев. Если этого не происходит, имущество переходит государству. Жилая недвижимость и земля становятся собственностью региона или муниципалитета по месту нахождения, а остальное имущество зачисляется в федеральную собственность», — объяснил он.

На практике такие объекты выявляются не автоматически, а в результате проверок. Органы власти получают информацию от нотариусов, ЗАГС, управляющих компаний, МФЦ, социальных служб и организаций, начисляющих коммунальные платежи. Чаще всего речь идет о ситуации, когда умер одинокий человек, в квартире никто не проживает, а платежи за жилье не вносятся более полугода.

«После того как имущество выявлено, принимаются меры, чтобы оно не было утрачено. Квартиры опечатываются с участием полиции, осуществляется контроль, чтобы исключить самовольное заселение или повреждение имущества», — рассказал адвокат.

Дальнейшая процедура стандартная и проходит по общим правилам наследования. Уполномоченный орган собирает документы, подтверждающие отсутствие наследников, и обращается к нотариусу. После этого государству или муниципалитету выдается свидетельство о праве на наследство по закону.

«Затем оформляется переход права собственности. Сроки зависят от региона. Например, в Москве документы на регистрацию должны быть поданы в течение двадцати дней с момента получения свидетельства», — поделился эксперт.

Важно понимать, что государство принимает такое имущество не «чистым». Оно отвечает по долгам умершего, но только в пределах стоимости полученного имущества. Это касается и задолженностей перед бюджетом, и обязательств перед банками или другими кредиторами. Чтобы получить выплату, кредитору необходимо направить письменное требование новому собственнику. Ответ должен быть дан в течение тридцати дней, а отказ можно оспорить в суде.

«При этом признание имущества выморочным не всегда является окончательным. Если наследник пропустил срок вступления в наследство по уважительным причинам и может это доказать, он вправе обратиться в суд и оспорить переход имущества государству», — резюмировал адвокат.

