На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрист объяснила, можно ли передать в наследство домашних животных

Юрист Серебро: наследников можно обязать содержать домашних питомцев
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В Российской Федерации наследование животных достаточно редко реализуется на практике. Это связано с тем, что нет полного реестра или учета животных, а также со сложностью применения механизма наследования животных, при отсутствии их учета/регистрации, рассказала «Газете.Ru» семейный юрист Светлана Серебро.

При этом, по российскому законодательству к животным применяются общие правила об имуществе, так как животные являются не субъектами, а объектами гражданских прав (ст. 137 ГК РФ). Это ключевой момент: с точки зрения закона животное — это собственность.

«Утвержден перечень имущества, которое не может быть включено в наследственную массу, так вот, животные в этот перечень не входят. Таким образом, наследодатель может: передать животных в наследство по закону или завещанию; возложить на наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю питомцев (завещательное возложение) (ст. 1139 ГК РФ); назначить исполнителя завещания, который сможет при необходимости не только исполнить завещательное возложение, но и требовать от наследников его исполнения (подп. 4 п. 2 ст. 1135 ГК РФ)», — объяснила она.

Как правило, при возникновении вопроса о наследовании животных подразумевают домашних животных. Стоит отметить, что учет животных в сфере АПК производится и является обязательным, в базу вносятся данные как о самом животном, так и данные о владельце

«С недавних пор субъекты РФ стали утверждать в своих регионах обязательную регистрацию домашних животных. Правила регистрации и список животных могут различаться, но суть остается одинаковой: за отсутствие регистрации владелец может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных)», — рассказала юрист.

В реальности чаще всего это происходит следующим образом: наследник приходит к нотариусу с заявлением о принятии наследства, сообщает об имуществе наследодателя, о котором осведомлен (нотариус также делает запросы в регистрирующие органы), а о домашних животных никто не сообщает или если сообщают, то нет достоверных данных, чтобы доказать, что животное принадлежит наследодателю и животное не включается в наследственную массу. Совершенно другая практика начнется с животными, которые внесены в реестр, так как за этими животными указан владелец.

«Таким образом, правовая база для наследования животных в России существует, но ее практическая реализация упирается в проблему учета. Широкое внедрение систем обязательной регистрации питомцев станет ключевым шагом к тому, чтобы права наследников и судьба животных были защищены по закону, а не решались по умолчанию в бытовом порядке», — считает она.

Ранее юрист разъяснила, может ли на что-то претендовать ребенок от прошлого брака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами