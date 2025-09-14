Юрист объяснила, можно ли передать в наследство домашних животных

В Российской Федерации наследование животных достаточно редко реализуется на практике. Это связано с тем, что нет полного реестра или учета животных, а также со сложностью применения механизма наследования животных, при отсутствии их учета/регистрации, рассказала «Газете.Ru» семейный юрист Светлана Серебро.

При этом, по российскому законодательству к животным применяются общие правила об имуществе, так как животные являются не субъектами, а объектами гражданских прав (ст. 137 ГК РФ). Это ключевой момент: с точки зрения закона животное — это собственность.

«Утвержден перечень имущества, которое не может быть включено в наследственную массу, так вот, животные в этот перечень не входят. Таким образом, наследодатель может: передать животных в наследство по закону или завещанию; возложить на наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю питомцев (завещательное возложение) (ст. 1139 ГК РФ); назначить исполнителя завещания, который сможет при необходимости не только исполнить завещательное возложение, но и требовать от наследников его исполнения (подп. 4 п. 2 ст. 1135 ГК РФ)», — объяснила она.

Как правило, при возникновении вопроса о наследовании животных подразумевают домашних животных. Стоит отметить, что учет животных в сфере АПК производится и является обязательным, в базу вносятся данные как о самом животном, так и данные о владельце

«С недавних пор субъекты РФ стали утверждать в своих регионах обязательную регистрацию домашних животных. Правила регистрации и список животных могут различаться, но суть остается одинаковой: за отсутствие регистрации владелец может быть привлечен к административной ответственности по статье 8.52 КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных)», — рассказала юрист.

В реальности чаще всего это происходит следующим образом: наследник приходит к нотариусу с заявлением о принятии наследства, сообщает об имуществе наследодателя, о котором осведомлен (нотариус также делает запросы в регистрирующие органы), а о домашних животных никто не сообщает или если сообщают, то нет достоверных данных, чтобы доказать, что животное принадлежит наследодателю и животное не включается в наследственную массу. Совершенно другая практика начнется с животными, которые внесены в реестр, так как за этими животными указан владелец.

«Таким образом, правовая база для наследования животных в России существует, но ее практическая реализация упирается в проблему учета. Широкое внедрение систем обязательной регистрации питомцев станет ключевым шагом к тому, чтобы права наследников и судьба животных были защищены по закону, а не решались по умолчанию в бытовом порядке», — считает она.

Ранее юрист разъяснила, может ли на что-то претендовать ребенок от прошлого брака.