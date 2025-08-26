В Германии прогнозируют массовые банкротства пивоварен в ближайшие годы

Пивоваренная отрасль Германии в ближайшие годы столкнется с массовыми банкротствами предприятий. Об этом заявил руководитель немецкой пивоваренной группы Oettinger Штефан Блашак в интервью газете Ausburger Allgemeine.

Он рассказал, что продажи пива в стране снижаются стабильно на 2-3% в год, при этом в 2025 году наблюдается обвал рынка на 7-7,5%.

Только за первые шесть месяцев производство пива упало на 2,6 млн гектолитров, что эквивалентно примерно трем миллионам банок в день.

«Растет поколение, которое гораздо больше заботится о здоровье. Мир пивоварения рушится; мы почти ежедневно видим банкротства небольших компаний, и это затронет и крупные компании. Oettinger Getränke должна отреагировать на это. Именно поэтому мы давно превратились из пивоваренной компании в производителя напитков», — сказал Блашак.

По его словам, раньше компания варила пиво, как и все остальные, но теперь она первой вывела на рынок напитки с содержанием белка и клетчатки. При этом он добавил, что популярность светлого пива растет.

Ранее сообщалось, что Россия обогнала Германию по производству пива.