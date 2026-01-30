Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале февраля

В столичном регионе в начале февраля сохранится морозная погода, месяц начнется с понижения температуры до -23 градусов. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Предстоящей ночью, по словам синоптика, в Московской области температура воздуха будет колебаться от -18 до -23 градусов, в столице опустится до -20 градусов. Завтра днем в Москве ожидается -14…-15 градусов, по области от -12 до -17 градусов.

В первый день февраля в столицу вернутся снегопады, морозы станут сильнее. Так, прогнозируется понижение температуры воздуха в ночные часы до -18...-123 градусов. Днем будет от -12 до -17 градусов. В среду и четверг на следующей неделе по-прежнему будет холодно, температура воздуха будет варьироваться от -15 до -20 градусов. Днем при этом станет немного теплее – так, в среду возможно повышение до -9…-14 градусов, в четверг ожидается порядка -10 градусов. В начале будущей недели прогнозируется небольшой снег, заключил Ильин.

До этого главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что потепление и оттепель не придут в Москву и Московскую область минимум до середины февраля. В столичном регионе ожидаются сильные морозы — температура опустится почти на 10°C ниже климатической нормы.

