Мошенники обрушили на россиян новую волну налогового мошенничества

На россиян обрушилась новая волна мошеннических схем, связанных с уплатой налогов. Гражданам активно рассылают письма и сообщения от лица ФНС, требуя оплатить задолженность и сообщая о якобы проведенных перерасчетах, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Злоумышленники маскируют такие сообщения под уведомления от ФНС, используют официальную терминологию, логотипы и даже поддельные электронные адреса, чтобы вызвать доверие и создать ощущение формальной обязательности», — отметил депутат.

Чаще всего в таких письмах и сообщениях пользователей торопят, подчеркивая, что это якобы «последнее предупреждение». Сопровождают они такие уведомления ссылками, по которым просят перейти для уточнения данных или немедленного погашения долга. Однако нажав на нее, человек попадает на фишинговый сайт и предоставляет аферистам доступ к своим данным, включая банковские реквизиты.

Немкин призвал помнить, что налоговая служба никогда не работает по таким схемам и не рассылает уведомления о долгах через мессенджеры или СМС, тем более они не сопровождаются ссылками на сторонние сайты. У россиян есть возможность оперативно уточнить всю налоговую информацию на официальном сайте ФНС или на «Госуслугах», при любых сомнениях именно туда следует обращаться.

Депутат призвал проявить особую бдительность ИП и самозанятым, а также владельцам имущества или получателям доходов, по которым иногда действительно могут производиться корректировки относительно уплаты налогов. Он посоветовал всегда сохранять «холодную голову» и не действовать сгоряча, а также помнить, что нельзя ни при каких обстоятельствах переходить по ссылкам из подобных сообщений.

«При сомнениях необходимо самостоятельно зайти в личный кабинет ФНС или обратиться за разъяснениями по официальным каналам», — заключил парламентарий.

Напомним, также аферисты начали обманывать россиян сообщениями о блокировке пенсий, которые они рассылают от лица Соцфонда или ПФР. Цель здесь аналогичная – заставить человека перейти по ссылке на фишинговый сайт и украсть его данные. Важно помнить, что Пенсионный фонд как отдельная структура не существует с 2023 года, и любые письма от его имени — подделка, подчеркивают эксперты.

